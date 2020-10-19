مصر.. بلاغ للنائب العام لمنع مرتضى منصور من السفر

كشف رجل أعمال مصري، عن تقدمه ببلاغ إلى النائب العام، لمنع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من السفر، والتحفظ على أمواله.

وأفادت بوابة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين إن رجل الأعمال هاني العتال تقدم بطلب لمنع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من السفر.

وأوضحت البوابة أن العتال أشار إلى أن مرتضى قُدمت ضده مجموعة من البلاغات في نيابات متعددة، وعليه تقدم هو بطلب منعه من السفر والتحفظ على أمواله وأموال عائلته.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أصدرت قرارها بإيقاف منصور عن ممارسة العمل الرياضي لأربعة سنوات، مع مخاطبة نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، لإجراء انتخابات على منصب رئيس النادي مع أول جمعية عمومية للنادي.

وجاء قرار الإيقاف، بحسب موقع "يلا كورة"، على خلفية الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم والمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية.