محمد صلاح يرتدي الحذاء الذهبي احتفالا بالهدف رقم 10... صور

ويرتدي محمد صلاح حذاء خاصا من اللون الذهبي خلال مواجهة أياكس.
ويواجه ليفربول منافسه أياكس في انطلاق دور المجموعات لدوري الأبطال مساء الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف.
Mo Salah will wear a golden boot in the Champions League game v Ajax on Wednesday for scoring 100 goals with Liverpool. 👑 pic.twitter.com/Pt8rjHjgqD— Castle Of The Kop (@CastleoftheKopp) October 19, 2020
وسجل محمد صلاح مع ليفربول 6 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما لعب 5 مباريات، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين بعد سون هيونج مين نجم توتنهام، ودومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون.
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