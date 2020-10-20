محمد صلاح يرتدي الحذاء الذهبي احتفالا بالهدف رقم 10... صور

يحتفل محمد صلاح نجم منتخب مصر بوصوله للهدف رقم 100 بعد تسجيله هدفا مع ليفربول، خلال مباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا.

ويرتدي محمد صلاح حذاء خاصا من اللون الذهبي خلال مواجهة أياكس.

ويواجه ليفربول منافسه أياكس في انطلاق دور المجموعات لدوري الأبطال مساء الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف.

Mo Salah will wear a golden boot in the Champions League game v Ajax on Wednesday for scoring 100 goals with Liverpool. 👑 pic.twitter.com/Pt8rjHjgqD — Castle Of The Kop (@CastleoftheKopp) October 19, 2020

وسجل محمد صلاح مع ليفربول 6 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما لعب 5 مباريات، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين بعد سون هيونج مين نجم توتنهام، ودومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون.