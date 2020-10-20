مفاجأة... رئيس برشلونة لن يحضر الكلاسيكو أمام ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أمرا وصفته بـ"المفاجأة"، عن أن رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، لن يحضر الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ومن المقرر أن يخوض البارسا الكلاسيكو التقليدي أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.

كما كشفت صحيفة "سبورت" الرياضية الكتالونية أن رئيس برشلونة لن يحضر أيضا مواجهة البارسا أمام فرنسفاروش المجري، بسبب خضوعه للعزل الصحي.

ومن المتوقع أن يستمر العزل الصحي عدة أيام، بسبب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن بارتوميو، كان على اتصال مباشر بأحد أقاربه، الذين ثبت إصابته بفيروس كورونا، ولا يزال يخضع لاختبارات لكشف مدى إصابته بالفيروس.

وتكمن الأزمة، أيضا، في أن هذا يأتي في وقت يعقد فيه مجلس إدارة النادي الكتالوني جلساته لمناقشة دعوات حجب الثقة عن رئيس النادي.

وبات مستقبل مجلس إدارة النادي غامضا خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب حقيقة أنه كان لا بد من اتخاذ قرارات بشأن اقتراح سحب الثقة، بمجرد حصول المعارضة بقيادة جوردي فاري بسهولة على التوقيعات الضرورية لفرض تصويت بطرح الثقة في مجلس بارتوميو.

وفي الوقت الحالي، لن يتمكن بارتوميو من التواجد في "كامب نو"، لمشاهدة المباراة الأولى لفريق رونالد كومان في دوري أبطال أوروبا مباشرة.

حددت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" موعد وتوقيت الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة السابعة على أرضية ملعب "كامب نو".

ونشرت الرابطة بيانا عبر موقعها الرسمي على "تويتر" تحدد فيه موعد مباريات الجولة السابعة، مشيرة إلى أن الكلاسيكو سيقام يوم السبت الموافق لـ24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.