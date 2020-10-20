صحيفة: الأهلي السعودي في أزمة بسبب لاعبه البوسني ساريتش

رفض البوسني ألفيس ساريتش، لاعب فريق الأهلي السعودي لكرة القدم، طلب إدارة ناديه الوصول إلى تسوية مالية، من أجل إنهاء التعاقد معه، بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الرياضية" السعودية، عن أن جهود الإدارة جاءت لرغبة النادي في استقطاب لاعب بديل للاستفادة منه، وبطلب من المدرب نتيجة غياب اللاعب الذي قد يطول عقب الإصابة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن البوسني قدَم لإدارة ناديه صورة من تقارير طبية، تؤكد عودته إلى المشاركة مع الفريق في يناير/ كانون الثاني المقبل، وأن غيابه لن يطول أكثر من شهرين فقط.

واقترحت إدارة الأهلي إسقاط ساريتش من الكشوفات، وتسجيل لاعب أجنبي بديل له دون فسخ عقده حتى يعود من الإصابة، مع تحمل رواتبه.

ووفقا للصحيفة، أبدى ساريتش موافقة شفهية على هذا المقترح عن طريق وكيل أعماله، لكن نتائج التقارير غيرت رأيه، ودفعته إلى المطالبة بانتظاره مدة شهرين.

يبلغ الشرط الجزائي للاعب نحو 7 ملايين يورو (30 مليون ريال تقريبا). سيكون على النادي مواصلة مشواره بـ6 لاعبين أجانب، في ظل غياب ساريتش وعدم التوصل لتسوية معه.