رغم غياب رونالدو… يوفنتوس يفوز على دينامو كييف بهدفين نظيفين

بدأ فريق يوفنتوس الإيطالي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون رد.

جاء ذلك في لقاء غاب عنه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لظروف إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب موقع "محتوى بلس" المصري، الذي أوضح أن المباراة أقيمت على ملعب أولمبيسكى ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

ويوجد رونالدو حاليا في العزل الطبي في مدينة تورينو معقل يوفنتوس، الذي خاض اللقاء بالتشكيل الذي اختاره مدربه بيرلو ويشمل تشيزنى، لحراسة المرمى، وكل من دانيلو وبونوتشى وكيلينى وكوادرادو في خط الدفاع، وبناتنكور ورابيو ورامسى في خط الوسط، بينما جاء في خط الهجوم كل من كييزا وكولوسيفسكى وموراتا.

ولفت الموقع إلى أن كيليني تعرض للإصابة وغادر ملعب المباراة وحل المدافع التركى ميريح ديميرال بدلا منه في الدقيقة 19.