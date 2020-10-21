ميسي يحقق رقما في دوري أبطال أوروبا لم يصل إليه أحد من قبل

أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يهز الشباك في 16 موسما متتاليا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قاد عشرة لاعبين من برشلونة لفوز ساحق (5-1) على فرنسفاروش المجري في مستهل مشوارهما بالمجموعة السابعة على ملعب كامب نو اليوم الثلاثاء.

وسجل ميسي من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليحرز الهدف 116 له خلال مسيرته في البطولة، قبل أن يضاعف المتألق أنسو فاتي الغلة.

وسجل فيليب كوتينيو هدفا آخر في بداية الشوط الثاني، لكن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة طرد لعرقلته توكماك نجوين، ليتسبب في ركلة جزاء للفريق الزائر سجلها إيجور خاراتين.

لكن بيدري البالغ من العمر 17 عاما أنهى أي أمل لفرنسفاروش في العودة في النتيجة بعد أن سجل أول أهدافه مع برشلونة عقب انضمامه من لاس بالماس، المنتمي للدرجة الثانية في بداية الموسم وأكمل عثمان ديمبلي الخماسية.

16 - Barcelona’s Lionel Messi is the first player in Champions League history to score in 16 consecutive seasons; no player in the competition’s history has scored in more seasons overall than the Argentinian (16 – level with Ryan Giggs). Sweet. pic.twitter.com/aOTEPOcQYu — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2020

ويتصدر العملاق الكتالوني المجموعة بفارق الأهداف عن يوفنتوس بعد فوز بطل إيطاليا 2-صفر خارج ملعبه على دينامو كييف يوم الثلاثاء، وسيلتقي الفريقان في تورينو في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان رايان جيجز جناح مانشستر يونايتد السابق اللاعب الوحيد الآخر الذي هز الشباك في 16 موسما بدوري الأبطال، لكن سجله لم يتحقق في مواسم متتالية.