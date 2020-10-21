5 أرقام تاريخية سجلها برشلونة مع انطلاق دوري الأبطال

وافتتح برشلونة سجل أهدافه في المباراة عن طريق ميسي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وأضاف أنسو فاتي الهدف الثاني في الدقيقة 42، وسجل فيليبي كوتينيو الهدف الثالث في الدقيقة 52، فيما قلص فرنسفاروش النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق إيهور خاراتين عن طريق ركلة جزاء، وسجل برشلونة الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 82 و89 عن طريق بيدري وعثمان ديمبلي.
وشهد اللقاء تسجيل 5 أرقام قياسية للنادي الكتلوني، فقد عادل ليونيل ميسي رقم ريان جيجز أسطورة نادي مانشستر يونايتد، بتسجيل هدف على الأقل في 16 موسما متتاليا في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وهما اللاعبان الوحيدان اللذان حققا هذا الإنجاز.
16 - Barcelona’s Lionel Messi is the first player in Champions League history to score in 16 consecutive seasons; no player in the competition’s history has scored in more seasons overall than the Argentinian (16 – level with Ryan Giggs). Sweet. pic.twitter.com/aOTEPOcQYu— OptaJose (@OptaJose) October 20, 2020
وبهدفه في مرمى فرنسفاروش، هز ليونيل ميسي شباك 36 ناديا مختلفا في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.
Leo #Messi has now scored against a record-extending 36 different teams in the @ChampionsLeague! 🐐 pic.twitter.com/C5EuAw5AvI— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2020
كما أصبح رونالد كومان خامس مدرب في التاريخ يتولى تدريب 6 أندية في منافسات دوري أبطال أوروبا، إلى جانب كارلو أنشيلوتي، وكلاوديو رانييري، وجوزيه مورينيو، ورافايل بينيتيز، ويعد أنشيلوتي أكثر مدرب أشرف تدريب أندية في دوري أبطال أوروبا، برصيد 8 أندية.
6 - @FCBarcelona manager @RonaldKoeman has become the fifth manager to take charge of as many as six teams in the UEFA @ChampionsLeague, after Carlo Ancelotti (8), Claudio Ranieri (6), Jose Mourinho (6) and Rafael Benitez (6). Assorted#UCL #ChampionsLeague #FCB pic.twitter.com/XlxtzoXp2X— OptaJose (@OptaJose) October 20, 2020
وبعمر 17 عاما و355 يوما، أصبح أنسو فاتي أول لاعب في التاريخ يسجل أكثر من هدف في دوري أبطال أوروبا قبل بلوغه عمر 18 عاما.
17y 355d - Ansu Fati is the first player ever to score more than one @ChampionsLeague goal before turning 18. Precocious@FCBarcelona_es #BarcaFerencvaros #ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/ma8tNhVnb2— OptaJose (@OptaJose) October 20, 2020
وبتسجيل بيدري وأنسو وفاتي هدفين لصالح برشلونة، أصبح برشلونة أول فريق على الإطلاق يسجل له لاعبان تحت 17 عاما في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
1 - Barcelona are the first team ever to have two goalscorers aged 17 or under in a single Champions League match (Ansu Fati and Pedri). Future. pic.twitter.com/FoXmfyNhI0— OptaJose (@OptaJose) October 20, 2020
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