5 أرقام تاريخية سجلها برشلونة مع انطلاق دوري الأبطال

تغلب برشلونة الإسباني على إدي فرنسفاروش المجري، بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني، لحساب الجولة الافتتاحية من مباريات دور المجموعات في نسخة 2020-2021 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح برشلونة سجل أهدافه في المباراة عن طريق ميسي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وأضاف أنسو فاتي الهدف الثاني في الدقيقة 42، وسجل فيليبي كوتينيو الهدف الثالث في الدقيقة 52، فيما قلص فرنسفاروش النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق إيهور خاراتين عن طريق ركلة جزاء، وسجل برشلونة الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 82 و89 عن طريق بيدري وعثمان ديمبلي.

وشهد اللقاء تسجيل 5 أرقام قياسية للنادي الكتلوني، فقد عادل ليونيل ميسي رقم ريان جيجز أسطورة نادي مانشستر يونايتد، بتسجيل هدف على الأقل في 16 موسما متتاليا في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وهما اللاعبان الوحيدان اللذان حققا هذا الإنجاز.

16 - Barcelona’s Lionel Messi is the first player in Champions League history to score in 16 consecutive seasons; no player in the competition’s history has scored in more seasons overall than the Argentinian (16 – level with Ryan Giggs). Sweet. pic.twitter.com/aOTEPOcQYu — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2020

وبهدفه في مرمى فرنسفاروش، هز ليونيل ميسي شباك 36 ناديا مختلفا في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

Leo #Messi has now scored against a record-extending 36 different teams in the @ChampionsLeague! 🐐 pic.twitter.com/C5EuAw5AvI — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2020

كما أصبح رونالد كومان خامس مدرب في التاريخ يتولى تدريب 6 أندية في منافسات دوري أبطال أوروبا، إلى جانب كارلو أنشيلوتي، وكلاوديو رانييري، وجوزيه مورينيو، ورافايل بينيتيز، ويعد أنشيلوتي أكثر مدرب أشرف تدريب أندية في دوري أبطال أوروبا، برصيد 8 أندية.

6 - @FCBarcelona manager @RonaldKoeman has become the fifth manager to take charge of as many as six teams in the UEFA @ChampionsLeague, after Carlo Ancelotti (8), Claudio Ranieri (6), Jose Mourinho (6) and Rafael Benitez (6). Assorted#UCL #ChampionsLeague #FCB pic.twitter.com/XlxtzoXp2X — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2020

وبعمر 17 عاما و355 يوما، أصبح أنسو فاتي أول لاعب في التاريخ يسجل أكثر من هدف في دوري أبطال أوروبا قبل بلوغه عمر 18 عاما.

وبتسجيل بيدري وأنسو وفاتي هدفين لصالح برشلونة، أصبح برشلونة أول فريق على الإطلاق يسجل له لاعبان تحت 17 عاما في تاريخ دوري أبطال أوروبا.