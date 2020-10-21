شقيقه صدام حسين...اسم بن لادن يعود للظهور وهذه المرة كلاعب كرة قدم

واصفا إياه بـ"الجناح المبدع"، تعاقد نادي يونيون كوميرسيو، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في جمهورية البيرو، مع لاعب شاب يدعى "أسامة بن لادن خيمنيز لوبيز"، مثيرا موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل.

اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عاما، تحدث في مقابلة مع برنامج إذاعي "Que T'hi Jugues" في سير كاتالونيا، موضحا سبب تسميته بهذا الاسم، بأنه كان قرار والده، مضيفا بأن شقيقه لديه أيضا اسم غير تقليدي للغاية.

وقال: "اسم أخي صدام حسين وأراد والدي أن يسمي الطفل الثالث جورج بوش لكنها كانت فتاة"، مضيفا: "عندما هدم أسامة بن لادن البرجين، كان الاسم في الأخبار وولدت في 7 أكتوبر 2002".

Osama Vinladen Jiménez López .. I think I should log off Twitter for the night https://t.co/QNWS0Vsr4U — Walid Ziani (@bylka613_) October 19, 2020

وتابع: "لا يوجد أشخاص آخرون يسمون أنفسهم بهذا. لقد مررت بهذا الوضع ويبدو طبيعيا. وأرتدي قميص طبع عليه اسم أسامة. فكرت في تغيير اسمي، لكنني الآن هادئ"، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ودافع اللاعب عن قرار والده بتسميته على اسم بن لادن. قائلا: "أعتقد أن والدي أحب ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن هناك شخصا يدعى هتلر أيضا في بيرو، لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك قانون بشأن الاسم. يجذب الكثير من الانتباه مما أراه".