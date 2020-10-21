صحيفة: "كاف" يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

أكدت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأربعاء، صدور قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراة الزمالك مع الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إلى أن "كاف قرر تأجيل المباراة إلى ما بعد يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري"، مشيرة إلى أنه كان من المقرر إقامة المباراة يوم السبت المقبل الموافق 24 أكتوبر/ تشرين الأول على استاد القاهرة بدون حضور جماهير".

وأعلن فريق الرجاء المغربي إصابة 9 من أفراده من بينهم 8 لاعبين بفيروس كورونا، فيما طالبت وزارة الصحة المغربية إدارة الفريق بعدم السفر للقاهرة والبقاء في حجر صحي حتى يوم 27 أكتوبر ليتم إجراء مزيد من الفحوصات الطبية والتأكد من عدم حمل أي من اللاعبين أو أفراد الفريق للفيروس.

من جانبه، رحب نادي الزمالك بتأجيل المباراة، وأكد رئيس النادي الأبيض المستشار مرتضى منصور، أن القلعة البيضاء لا تمانع التأجيل. وقال: "أعلن موافقتي على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء لأننا شعب واحد وأنا رجل قومي عربي".

كان الزمالك المصري اقترب من المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز مثير على الرجاء المغربي في ملعبه بنتيجة (1-0) في ذهاب نصف النهائي، ويحتاج الفريق الأبيض أي نتيجة إيجابية خلال لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة للعبور إلى النهائي.