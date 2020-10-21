تطور جديد في حالة مؤمن زكريا... فيديو

وأشارت صحيفة "الوطن" المصرية إلى أن مؤمن زكريا بدأ عمليات التأهيل البدني في إحدى صالات الألعاب الرياضية، للتعافي من المرض الذي كان يعاني منه في الآونة الأخيرة.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمؤمن زكريا، وهو يؤدي التدريبات التأهيلية في صالات الجيم، تحت إشراف متخصصين.

​ويظهر في المقطع مؤمن زكريا وهو يحاول الوقوف على قدم واحدة، وكان متبسما لتحسن حالته بسرعة كبيرة.

وكان مؤمن زكريا يخوض فترة علاج طويلة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتعافي من مرض نادر في الأعصاب أثر على حركته ومنعه من لعب كرة القدم.

فيديو تدريب مؤمن زكريا فرحني جدًا، مبسوط بضحتكه المرسومة ع وشه ربنا يديمها عليك يا حبيبي ❤.

مؤمن بيعافر وهيعافر بإذن الله طالما في دعوات من ناس بتحبه، كملوا دعاكم لمؤمن، الدعوات سبب في الإبتسامة ديه.

ربنا يرجعك لينا بالسلامة يا بنيكا 🙏🙉 — Amr Elgerzawy (@AElgerzawy) October 21, 2020

​يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختار مؤمن زكريا سفيرا لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وقرر الكاف أن أن يقوم لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، بتسليم كأس دوري أبطال أفريقيا، للفائز بالمباراة النهائية.