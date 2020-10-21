مؤشر على قرب عودته إلى الملاعب...كريستيانو رونالدو يتدرب بقوة...فيديو

ظهر النجم البرتغالي ومهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، في أحدث فيديو وهو يتدرب منفردا بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو مؤشر على قرب عودته للمستطيل الأخضر.

ونشر رونالدو، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، من داخل صالة الألعاب الرياضية في منزله وهو يتدرب بكل قوة، في إطار رحلة تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيب به خلال معسكر منتخب بلاده.

وظهر من خلال الفيديو أن صديقته جورجينا هي من تصوره من خلف الزجاج دون الاحتكاك به.

وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الطبي على أن اللاعب المصاب بفيروس كورونا المستجد يجب أن تتحول نتيجته إلى سلبية قبل أسبوع على الأقل من مباراة فريقه التالية بدوري الأبطال.

لكن في الدوري الإيطالي البروتوكول مختلف، ورونالدو إن ظهرت نتيجته سلبية فسيكون متاحا للعب ضد هيلاس فيرونا.

وكانت تقارير، في وقت سابق، قد شددت على أنه من غير المرجح إلى حد كبير، أن يظهر اختبار اللاعب سلبيا بعد يومين من تسجيله كحامل للفيروس من الدرجة، التي رفضه بها فريق التقييم الخاص ببروتوكول العودة للعب من يويفا.