مرتضى منصور يهدد الاتحاد الأفريقي بعد قرار مباراة الزمالك والرجاء... فيديو

أكد رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، أنه "طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة نهائي دوري الأبطال في حال تم تأجيل مواجهة نصف النهائي بين فريقه والرجاء البيضاوي المغربي.

وهدد منصور، في تصريحات مع قناة "الزمالك"، "بعدم خوض الفريق الأبيض مباراة نهائي البطولة القارية حال تأهله إذا أقيمت في موعدها المحدد سلفا بالسادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

وقال: "أنا صانع الفرحة في نادي الزمالك، من يقول أن النادي سيضيع بعد قرار اتخذته لا يعرف شيئا"، مؤكدا أنه لا يعرف أي شيء حتى الآن حول قرار تأجيل مباراة الرجاء المقرر إقامتها السبت المقبل في إياب نصف النهائي الإفريقي.

وأضاف منصور: "كاف سينتظر حتى يعرف من سيشارك في المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر أولاً، وبعدها سينظر في أمر التأجيل"، قائلا: "لا يصح أن أقوم بحلة مشكلة للكاف بالموافقة على تأجيل مباراة الرجاء، ثم يرفض تأجيل النهائي ويصدر لنا أزمة".

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء المغربي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل. ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الحاج جوالا، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بأنه تمت الموافقة على تأجيل مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي لتقام يوم 31 من الشهر الجاري.

فيما قال أحمد مجاهد، عضو لجنة بطولات الأمم والمراقب في الكاف، إن "موقف الاتحاد واضح، ونهائي البطولة في موعده في 6 نوفمبر المقبل". وأردف بقوله: "عادة ما تتم المحادثات المشابهة لحالة الزمالك والرجاء، عن طريق المراسلات المكتوبة".