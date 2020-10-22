قطر...الأولى خليجيا في تصنيف "فيفا" لكرة القدم

تصدرت قطر دول مجلس التعاون الخليجي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكرة القدم للرجال، اليوم الخميس؛ فيما حلت السعودية في المرتبة الثانية.

وجاء تصنيف الدول الخليجية الست على القائمة الدولية كالآتي: قطر في المركز 57، والسعودية في المركز 67، ثم الإمارات الـ 74، وعمان في المركز 82، والبحرين 99، وأخيرا الكويت الـ 147.

Qatar National Team secures 55th place in FIFA World Ratings in June 2020.#Doha #Qatar #MarsalQatar pic.twitter.com/bFwl7DJpeE — Marsal Qatar English (@MarsalQatar_EN) June 11, 2020

وبالنسبة للدول العربية، جاءت تونس في مقدمة الدول العربية في المركز 26 عالميا، والجزائر في المركز 30، ثم المغرب الـ 39، فمصر 52، وقطر 57.

إلى ذلك، تتصدر بليجيكا التصنيف العالمي، وخلفها فرنسا، ثم البرازيل، فإنجلترا، والبرتغال، وإسبانيا، والأوروغواي، والأرجنتين، وكرواتيا؛ وفي المركز العاشر كولومبيا.

وعلى الصعيد الآسيوي، تتصدر اليابان، ثم إيران، فكورويا الجنوبية، وأستراليا، وقطر في المركز الخامس.