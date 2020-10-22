إقامة نزال نور محمدوف وجايتجي في أبو ظبي بدون جمهور

وقالت متحدثة باسم الاتحاد "لضمان سلامة الحدث خلال وباء فيروس كورونا، سيقام النزال بدون حضور الجمهور، حيث يمكن مشاهدة النزال فقط على شاشات التلفزيون أو على الإنترنت حصرا".
وسيقام النزال يوم السبت المقبل الموافق 24 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، في جزيرة القتال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
Khabib Nurmagomedov and Justin Gaethje just had a presser and squared off. Coolest moment was Gaethje initially posing with the interim title and then giving it back. He has maintained he is waiting for the real one. pic.twitter.com/QZJiidRmQc— Ariel Helwani (@arielhelwani) October 21, 2020
يشار إلى أن نور محمدوف خاض 28 نزالا في مسيرته الاحترافية وحافظ على سجل خالي من الهزائم. في حين خاض جاستن جايتجي 24 نزالا حقق 22 فوزا وهزيمتين.
There's no beef here. Tons of mutual respect between Khabib Nurmagomedov and Justin Gaethje. Two of the best in the world throw down in just 3 days. It doesn't get better than this. 🏆 #UFC254— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) October 21, 2020
pic.twitter.com/Ng72axKi8E
وينتظر عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة بفارغ الصبر النزال المرتقب بين البطلين يوم 24 أكتوبر الجاري، فى جزيرة القتال Fight Island" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
The main event for #UFC254 features a fantastic lightweight title fight between two forces who aren’t afraid to throw themselves into the fire in order to burn their opposition.— Dan Tom (@DanTomMMA) October 22, 2020
My breakdown on Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje via @MMAjunkie: https://t.co/nQnHWmdzj4
وأثار نور محمدوف الجدل بسبب أخبار انتشرت حول اعتزاله اللعبة بعد وفاة والده وبسبب كورونا، الأمر الذي نفاه مدير أعماله علي عبد العزيز.
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