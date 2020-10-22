رسميا... "كاف" يؤجل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال ويحدد موعد النهائي

وحدد "كاف" في بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي، يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعدا جديدا للقاء بسبب إصابة 14 لاعبا من صفوف الفريق المغربي بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيان: "يوم الثلاثاء أبلغ نادي الرجاء "كاف" بدخوله في حجر صحي من قبل وزارة الصحة المغربية بسبب إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا، وتلقينا قرار السلطات المغربية بمنعهم من السفر واستحالة سفر الفريق حتى 27 من شهر أكتوبر الجاري".

وتابع "في مواجهة هذا الوضع ولحماية نزاهة المنافسة وتعزيز روح التضامن، وافق كاف على تأجيل مباراة الإياب حتى يوم 1 نوفمبر".

وأضاف "نتيجة لذلك، نادي الرجاء لن يتمكن من السفر إلى مصر لخوض مواجهة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي كان مقرر لها يوم 24 أكتوبر الجاري".

وأكد أن "مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي ستقام في موعدها غدا الجمعة بينما النهائي 6 نوفمبر كما هو بدون تغيير".

وختم البيان "بالنسبة لكاف، تعد صحة اللاعبين ضرورة قاطعة وفقا لتوجيهات اللجنة الصحية والتي تقدم ضمانات لصحة وسلامة اللاعبين مع تسهيل عودة اللعب بإقامة المباريات".

وكان لقاء الذهاب شهد تفوق الزمالك بهدف دون رد جاء عن طريق المغربي الدولي أشرف بنشرقي.

وفي المقابل، كان اللقاء الثاني من دور نصف النهائي الأهلي والوداد، حسمه الفريق الأحمر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدي "أفشة" والتونسي علي معلول.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب بين الأهلي والوداد سيقام غدا الجمعة، حيث لا يحتاج الأهلي لا للفوز ولا للتعادل بل تكفيه حتى الخسارة بفارق هدف واحد للتأهل إلى المباراة النهائية.