مسؤول: الجماهير ربما تعود في لقاء برشلونة ويوفنتوس

قالت الحكومة المحلية في إقليم كتالونيا إن نادي برشلونة ربما يتسنى له السماح بحضور جماهيري محدود خلال مباراته في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس بطل إيطاليا في ملعبه كامب نو، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وخلال حديث إلى صحيفة "سبورت" المحلية، قال جيرار فيجويراس المدير العام للرياضة في إقليم كتالونيا، إن محادثات تمهيدية تمت بين السلطات المحلية و نادي برشلونة تتعلق بعودة الجماهير إلى الملاعب في ظل استمرار أزمة كوفيد-19 الصحية.

وقال المسؤول المحلي: "تحدث النادي إلينا عن عودة تدريجية للجمهور وقلنا لهم إنه يتعين علينا تحليل هذا الأمر فيما يتصل بكل مباراة على حدة. البداية ربما تكون ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف في ملعب كامب نو وحسب الموقف الوبائي فإننا سنقرر في شأن إمكانية زيادة العدد بعد ذلك".

وأضاف المسؤول: "أعتقد أنه سيكون من الممكن السماح بحضور جماهيري في المباراة أمام يوفنتوس في الثامن من ديسمبر في حالة لم يتفاقم تفشي الوباء"، وفقا لـ "رويترز".