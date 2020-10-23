كلوب يحذر لاعبي ليفربول من شغف "الخاسرين"

حذر يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول، لاعبي فريقه من"شغف الخاسرين".

وقال كلوب في مؤتمر صحفي منشور عبر الموقع الرسمي للريدز: "شغف الخاسرين وتطلعهم إلى المكسب أمر ينبغي أن يخشاه الجميع".

ويستعد ليفربول لمواجهة فريق شيفيلد يونايتد يوم السبت على الآنفيلد معقل الريدز.

على الرغم من أن ليفربول لم يخسر في آخر 61 مباراة خاضها على ملعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلا أن كلوب حذر لاعبيه من خطورة شيفيلد يونايتد، غدا السبت.

وكانت آخر مرة خسر ليفربول في ملعب آنفيلد بالدوري حين هزمه كريستال بالاس 2-1 في أبريل/نيسان 2017.

وكان شيفيلد يونايتد الذي يدربه كريس وايلدر الحصان الأسود للمسابقة الموسم الماضي، بعد أن احتل المركز التاسع في عودته لدوري الأضواء، لكنه لم يحقق أي انتصار ويحتل المركز 19 بعد خمس مباريات في الموسم الجديد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "يستحق شيفيلد يونايتد الكثير من الاهتمام لما فعله في الموسم الماضي".

وتابع مدرب ليفربول بقوله "رغم أن نتائج شيفيلد الآن لا ترقى لمستوى طموحاته فإن الفريق لم يكن سيئا، ولهذا أحذر اللاعبين من المواجهة خاصة وأنهم حصلوا على أسبوع كامل للاستعداد".

وفي ظل إصابة العديد من لاعبي الفريق الأول استهل شيفيلد الموسم بأربع هزائم متتالية لكنه أظهر تحسنا كبيرا في التعادل 1-1 مع فولهام يوم الأحد الماضي.

وفي غياب المصاب فيرجيل فان دايك، انتقل لاعب الوسط البرازيلي فابينيو لقلب الدفاع ليقدم عرضا قويا في الفوز 1-صفر على أياكس أمستردام في دوري الأبطال يوم الأربعاء.

ومع ذلك قال كلوب إن الشكل الدفاعي الجديد للفريق يحتاج إلى بعض الوقت للانسجام حيث يواجه فان دايك احتمال الغياب لفترة طويلة.