الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز "ثلاثي" على الوداد... فيديو

حجز نادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول، بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقي بفوز ثلاثي قوي على الوداد المغربي.

وتمكن الأهلي من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في إياب نصف النهائي المقام على إستاد القاهرة.

وكان النادي المصري قد فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين دون رد.

نتفرج علي اهداف الاهلي واحنا مزاجنا عالي



اتفضلوا معايا نشوف الاول لمروان#الضربة_الاولي pic.twitter.com/7VWWhnoUnP — Doctor (@eagle_eyes4) October 23, 2020

​وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الزمالك أو الرجاء في السادس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في إستاد القاهرة.

ويعد هذا التأهل للنهائي هو الأول للأهلي بعد عامين من الغياب، والـ13 في تاريخ النادي الأحمر، توج فيها الأهلي بثمانية ألقاب ويسعى وراء اللقب التاسع.

افتتح مروان محسن أهداف اللقاء في الدقيقة السابعة، بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار"، وتأكيد صحة موقف مهاجم الأهلي، وعدم وجوده في موقف تسلل.

​وسجل حسين الشحات الهدف الثاني من مراوغة رائعة لمدافع الوداد يحيى عطية الله مرتين قبل التسديد في الشباك في الدقيقة 26 من زمن اللقاء.

وأضاف ياسر إبراهيم الهدف الثالث للأهلي برأسية قوية في الدقيقة 59 إثر متابعته لركلة ركنية من الناحية اليمنى.

وأضاف ياسر إبراهيم الهدف الثالث للأهلي برأسية قوية في الدقيقة 59 إثر متابعته لركلة ركنية من الناحية اليمنى.

​وبات الأهلي بفوزه أكثر فريق يسجل أهدافا في موسم واحد من دوري الأبطال الأفريقي بواقع 34 هدفا.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين إذ كانت أكبر نتيجة سابقة بينهما هي فوز كل منهما على الآخر بهدفين دون رد.