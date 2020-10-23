الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز "ثلاثي" على الوداد... فيديو

وتمكن الأهلي من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في إياب نصف النهائي المقام على إستاد القاهرة.
وكان النادي المصري قد فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين دون رد.
نتفرج علي اهداف الاهلي واحنا مزاجنا عالي— Doctor (@eagle_eyes4) October 23, 2020
اتفضلوا معايا نشوف الاول لمروان#الضربة_الاولي pic.twitter.com/7VWWhnoUnP
وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الزمالك أو الرجاء في السادس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في إستاد القاهرة.
ويعد هذا التأهل للنهائي هو الأول للأهلي بعد عامين من الغياب، والـ13 في تاريخ النادي الأحمر، توج فيها الأهلي بثمانية ألقاب ويسعى وراء اللقب التاسع.
افتتح مروان محسن أهداف اللقاء في الدقيقة السابعة، بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار"، وتأكيد صحة موقف مهاجم الأهلي، وعدم وجوده في موقف تسلل.
26' جون ولا اروع من حسين الشحات (2-0— اهداف HD (@zezo678com) October 23, 2020
حسابي الاساسي @Footballalzoz45 #الاهلى_الوداد pic.twitter.com/PLNaiZI7OX
وسجل حسين الشحات الهدف الثاني من مراوغة رائعة لمدافع الوداد يحيى عطية الله مرتين قبل التسديد في الشباك في الدقيقة 26 من زمن اللقاء.
وأضاف ياسر إبراهيم الهدف الثالث للأهلي برأسية قوية في الدقيقة 59 إثر متابعته لركلة ركنية من الناحية اليمنى.
وأضاف ياسر إبراهيم الهدف الثالث للأهلي برأسية قوية في الدقيقة 59 إثر متابعته لركلة ركنية من الناحية اليمنى.
Just. 𝙒𝙊𝙒.@AlAhly | #TotalCAFCL | @husseinelshahat | #ASCWAC pic.twitter.com/lhgc98Qq4z— #TotalCAFCL 🏆 (@CAF_Online) October 23, 2020
وبات الأهلي بفوزه أكثر فريق يسجل أهدافا في موسم واحد من دوري الأبطال الأفريقي بواقع 34 هدفا.
وأصبح ذلك الانتصار هو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين إذ كانت أكبر نتيجة سابقة بينهما هي فوز كل منهما على الآخر بهدفين دون رد.
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