تركي آل شيخ ينشر صورة له مع محمود الخطيب ويوجه رسالة لجمهور الأهلي

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، رسالة لجماهير النادي الأهلي المصري بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر آل الشيخ صورة جمعته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.

وكتب عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره وعقبال التاسعة".

مبرووك ل الاهلي وجماهيرة وعقبال ال ٩ 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/mMFAZqYAE0 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 23, 2020

وعلى صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، نشر اّل الشيخ صورة لشعار النادي الأهلي، وعلق قائلا "مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم.. وإن شاء الله التاسعة في الجزيرة".

وحجز نادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقي بفوز ثلاثي قوي على الوداد المغربي.

وتمكن الأهلي من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في إياب نصف النهائي المقام على استاد القاهرة.

وكان النادي المصري قد فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين دون رد.

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الزمالك أو الرجاء في الـ 6 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في استاد القاهرة.

ويعد هذا التأهل للنهائي هو الأول للأهلي بعد عامين من الغياب، والـ13 في تاريخ النادي الأحمر، توج فيها الأهلي بـ 8 ألقاب ويسعى وراء اللقب التاسع.

وبات الأهلي بفوزه أكثر فريق يسجل أهدافا في موسم واحد من دوري الأبطال الأفريقي بواقع 34 هدفا.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين إذ كانت أكبر نتيجة سابقة بينهما هي فوز كل منهما على الآخر بهدفين دون رد.