كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في سطور

أحرز ريال مدريد هدفين في الشوط الثاني عبر القائد سيرجيو راموس من ركلة جزاء والبديل لوكا مودريتش ليفوز ريال مدريد 3-1 على مستضيفه ومنافسه التقليدي برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم فيدريكو بالبيردي للضيوف بعد 5 دقائق من البداية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من وضع انفراد، لكن الشاب أنسو فاتي رد سريعا بعدها بثلاث دقائق وأدرك التعادل عندما تابع تمريرة جوردي ألبا العرضية ووضع الكرة في شباك تيبو كوروتوا.

وحصل راموس، الذي حقق رقما قياسيا بمشاركته 45 في مباريات القمة، على ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو إثر سقوطه في المنطقة عندما جذبه كليمو لينجليه من قميصه.

وبدا المدافع هادئا كعادته وسجل هدفه في الدقيقة 63 ليستعيد التقدم لحامل اللقب بعدما افتتح فيدريكو بالبيردي التسجيل للضيوف في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من وضع انفراد.

لكن المهاجم الشاب أنسو فاتي (17 عاما) رد سريعا بعدها بثلاث دقائق وأدرك التعادل عندما تابع تمريرة جوردي ألبا العرضية ووضع الكرة في شباك تيبو كوروتوا.

ونفدت قوة برشلونة في الشوط الثاني وأهدر ريال مدريد فرصتين خطيرتين بعد هدف راموس لحسم الفوز قبل أن يستغل البديل لوكا مودريتش هفوة من الحارس نيتو ليجعل النتيجة 3-1 في الدقيقة الأخيرة.

وحقق ريال مدريد فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين على أرضه أمام قادش في الدوري المحلي وشاختار دونيتسك الأوكراني في افتتاح مبارياته في دوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد ريال مدريد، حامل اللقب، إلى 13 نقطة في الصدارة من 6 مباريات، بينما ظل رصيد برشلونة 7 نقاط في المركز العاشر من خمس مباريات في المركز العاشر.