أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد 1-3 في الدوري الإسباني... فيديو

نجح ريال مدريد في الانتصار بنتيجة (3-1) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم السبت، في معقل البلوغرانا "كامب نو" في إطار منافسات الجولة السابعة من الليغا.

وسجل لريال مدريد فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 5، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 63، ولوكا مودريتش في الدقيقة 90، بينما سجل أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة 8.

أهداف الكلاسيكو كاملة H D



برشلونة 1 - ريال مدريد 3 : تعليق حفيظ الدراجي 😍🔥#برشلونه_ريال_مدريد pic.twitter.com/7m8Ec1uN6P — بث مباريات واهداف HD (@HD_2020TV) October 24, 2020

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 13 في صدارة جدول الترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز العاشر.

وحسم ريال مدريد الفوز في المباراة بأداء قوي خاصة في الشوط الثاني، لينفرد بصدار الدوري الإسباني.