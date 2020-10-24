حبيب محمدوف... المقاتل الروسي الذي لم يهزم يعلن اعتزاله بعد الفوز على الأمريكي غايتجي

أعلن بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نور محمدوف اعتزاله بشكل مفاجئ، اليوم السبت، عقب تغلبه على منافسه الأمريكي جاستن غايتجي في بطولة "UFC" للفنون القتالية المختلطة المقامة بالعاصمة الإماراتية ضمن دورة "UFC 254".

وخاض الروسي نور محمدوف نزاله الجديد بعد خوضه لـ 28 نزالا دون خسارة، ليصنف على أنه الأقوى.

"No way I'm going to come here without my father." #UFC254 pic.twitter.com/Mra46AIius — UFC (@ufc) October 24, 2020

وأقيمت المباراة في "جزيرة القتال - Fight Island" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفاز حبيب نور محمدوف، على الأمريكي غايتجي، الذي يحمل حزام البطل المؤقت للوزن الخفيف، الذي توج به على حساب مواطنه توني فيرغسون إثر فوزه عليه بالضربة الفنية القاضية.

يشار إلى أن نور محمدوف خاض 28 نزالا في مسيرته الاحترافية وحافظ على سجل خالي من الهزائم، في حين خاض جاستن جايتجي 24 نزالا حقق 22 فوزا وهزيمتين.

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC — UFC (@ufc) October 24, 2020

وتمكن حبيب نور محمدوف من الحفاظ على الحزام الذهبي أمام البطل المؤقت. ويزن الروسي حبيب نور محمدوف 70 كيلوغراما بطول 1.78 متر وفي المقابل يزن جاستن غايتجي 70 كيلوغراما أيضا بطول 1.8 متر.