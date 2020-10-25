صحيفة: الدولي المصري أحمد حجازي سينتقل إلى اتحاد جدة

قالت تقارير صحفية سعودية، إن المدافع الدولي المصري، أحمد حجازي سيوقع عقود انتقاله رسميا إلى اتحاد جدة السعودي.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن المدافع الدولي المصري، من المتوقع أن يوقع عقود انتقاله رسميا إلى اتحاد جدة مساء اليوم.

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر من داخل النادي السعودي قوله إن إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق مع نادي وست بروميتش الإنجليزي لانتقال حجازي رسميا إلى الفريق.

مصادر #عكاظ

اتفقت إدارة نادي #الاتحاد مع نظيرتها في وست بروميتش الإنجليزي على انتقال المدافع الدولي المصري أحمد حجازي لنادي الاتحاد ، وينتظر أن يتم توقيع العقد الرسمي قبل اغلاق باب الانتقالات مساء اليوم@MEISS20 #عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ https://t.co/3DP5iRfI7h pic.twitter.com/ppNkOLQlwK — عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) October 25, 2020

​وتابع المصدر بقوله "من المنتظر أن يتم توقيع العقد الرسمي قبل إغلاق باب الانتقالات مساء اليوم".

وكانت "عكاظ" قد رصدت قبل أيام وجود صراع بين اتحاد جدة وأهلي جدة على ضم أحمد حجازي إلى صفوفهما، وأن الناديين دخلا في مفاوضات جادة لضم المدافع المصري الشهير.