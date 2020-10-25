ماذا قال كومان لحكم المباراة عقب خسارة الكلاسيكو؟

كشفت صحيفة إسبانية، اليوم الأحد، عن كلمات الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، التي وجهها إلى مارتينيز مونويرا حكم مباراة الكلاسيكو، عقب فوز ريال مدريد بنتيجة 3-1 في الجولة السابعة من الليغا.

وكانت المباراة شهدت منح الريال ركلة جزاء عقب جذب كليمنت لينجليت مدافع البارسا لقميص سيرجيو راموس قائد ريال مدريد.

ولم يحتسب حكم الساحة ركلة الجزاء في البداية، لكنه عاد لمشاهدة اللعبة مجددا في شاشة حكم الفيديو، عقب حديث من مسؤولي تقنية الفيديو.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كومان انتظر مغادرة مونويرا لملعب المباراة كي يظهر له غضبه من قرار ركلة الجزاء.

وذهب كومان إلى الحكم وصافحه، ثم قال له: "لماذا؟ لماذا؟ قل لي.. هل رأيت صور الأسبوع الماضي ضد خيتافي.. ركلتا جزاء؟ لا يوجد فار إلا ضدنا".

ولم يرد مونويرا على كلمات كومان، واستمر في طريقه إلى نفق غرفة تغيير الملابس.

وصرح كومان عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "لم أفهم بعض قرارات الحكم، وهذه القرارات أثرت على نتيجة المباراة، لكننا كنا بخير قبل ركلة الجزاء".

وأضاف "ركلة الجزاء كان لها تأثير كبير، ولا أفهم تقنية الفيديو، وأعتقد أنها تستخدم ضد برشلونة فقط. لعبنا 5 مباريات ولم نستفد منها، ولا نستحق الخسارة اليوم".