بعد اعتزاله... حبيب نورمحمدوف يحصل على 10 ملايين دولار أمريكي

حصل بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف على 10 ملايين دولار من أموال الجائزة خلال مسيرته، باستثناء مكافآت التلفزيون ومبيعات البث عبر الإنترنت.

وفي تقرير نشره موقع "Sportekz" الرياضي تلقى نورمحمدوف 10 آلاف دولار كمدفوعات مضمونة و10 آلاف دولار مكافأة للفوز. في اللقاء الأخير ضد الأمريكي جاستن غايتجي، كان مبلغ المدفوعات المضمونة 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى أنه حصل على 90 ألف دولار على شكل مكافآت. وحصل على نفس المبلغ عن اللقاء السابق ضد الأمريكي داستن بويرير.

وفاز حبيب على جاستن غايتجي ليحقق الانتصار الـ29 على التوالي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة.

وانهار حبيب باكيا في وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته معلنا اعتزاله بشكل مفاجئ، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من تموز/ يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.