الهلال السعودي يشكر الوليد بن طلال على هذه الصفقة

أعلن نادي الهلال عن تعاقده رسميا مع الأرجنتيني، لوسيانو فيتو، قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وتقدمت إدارة الهلال بالشكر إلى الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بالهلال، لتحمله تكفله انتقال فيتو إلى الهلال، بعقد يمتد حتى 2023.

واجتاز فيتو الفحوص الطبية مع الهلال، ومن المنتظر وصوله إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويلعب لوسيانو فيتو، مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، منذ صيف 2019، حيث انتقل إليه قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.