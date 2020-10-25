الهلال السعودي يشكر الوليد بن طلال على هذه الصفقة

وتقدمت إدارة الهلال بالشكر إلى الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بالهلال، لتحمله تكفله انتقال فيتو إلى الهلال، بعقد يمتد حتى 2023.
🎥 "زورو" قادم إليكم🗡#الهلال pic.twitter.com/OdvBS98mUR— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 24, 2020
واجتاز فيتو الفحوص الطبية مع الهلال، ومن المنتظر وصوله إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة.
✍🏻 "لوسيانو ڤييتو" هلاااااالي 😍💙@LucianoVietto #ڤييتو_هلالي#الهلال pic.twitter.com/B1qhRxqoga— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 24, 2020
ويلعب لوسيانو فيتو، مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، منذ صيف 2019، حيث انتقل إليه قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.
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