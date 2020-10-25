نهضة بركان المغربي يتوج بالكونفدرالية الأفريقية على حساب بيراميدز المصري بهدف نظيف

توج نهضة بركان المغربي بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأول مرة بعد الفوز بنتيجة (1-صفر)، على بيراميدز المصري في المباراة النهائية في استاد مولاي عبد الله في الرباط، اليوم الأحد.

وسجل المدافع يوسوفو دايو هدف الفوز لنهضة بركان بعد ارتباك دفاعي، واصطدام الكرة بأكثر من لاعب في الدقيقة 15.

ونجح بركان في تعويض خسارته لنهائي كأس الاتحاد الأفريقي الموسم الماضي أمام الزمالك المصري.

وأنهى نهضة بركان المباراة العنيفة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بكر الهلالي بعد خطأ عنيف، واللجوء إلى حكم الفيديو المساعد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وتوقفت البطولة منذ مايو/أيار بسبب جائحة كوفيد-19، قبل استئنافها على طريق الدورة المجمعة في المغرب بدءا من الدور قبل النهائي الأسبوع الماضي ودون حضور مشجعين.



وبعد تفوق نهضة بركان (2-1) على منافسه المحلي حسنية أغادير، وتفوق بيراميدز، الذي كان يحلم بلقبه الأول على الإطلاق، على الحرية الغيني بهدفين نظيفين، أقيم النهائي من مباراة واحدة لأول مرة.

وشهدت المباراة العديد من الكرات المشتركة العنيفة بين الفريقين، وكان الحكم رحيما في عدم إشهار البطاقة الحمراء أكثر من مرة واكتفى بطرد الهلالي قرب النهاية.

وسيطر بيراميدز، الذي أنفق ببذخ لدعم صفوفه في السنوات الأخيرة، على أغلب فترات المباراة، لكنه تأثر بالتسرع، بينما أهدر أخطر فرصة عن طريق محمد فاروق، بعدما سدد في الشبكة الخارجية من مدى قريب.

وجاءت خطورة نهضة بركان في الهجمات المرتدة السريعة، واقترب حمادة لعشير من التسجيل، لكنه سدد بعيدا عن المرمى.