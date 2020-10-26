مانشستر سيتي ينعى لاعبه الشاب

نعى نادى مانشستر سيتي الإنجليزي لاعب فريق الشباب السابق، جيريمي ويستن، الذى توفى عن عمر يناهز 17 عامًا.

وأشاد مانشستر سيتي، بلاعب فريق الشباب السابق جيريمي ويستن بعد وفاته المأساوية، اليوم الاثنين.

وكتب السيتي في تغريدة عبر صفحته على "تويتر"، "أسرة النادي حزينة لعلمها بوفاة لاعب الأكاديمية السابق جيريمي ويستن، نرسل أعمق تعازينا لأصدقائه وعائلته، مشاعرنا معكم في هذا الوقت العصيب".

The Manchester City family are saddened to learn of the passing of former Academy player Jeremy Wisten. We send our deepest condolences to his friends and family. Our thoughts are with you at this difficult time. — Manchester City (@ManCity) October 25, 2020

ولد المدافع الشاب في ملاوي، من أصول إفريقية، وانتقل إلى إنجلترا مع عائلته وهو طفل، انضم إلى السيتي، عام 2016، ولعب مع فرق الشباب قبل مغادرة النادي.