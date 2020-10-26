بعد توقيعه للاتحاد السكندري... شوبير يهاجم حسام عاشور

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن حديث حسام عاشور، لاعب الأهلي السابق، يجعله يخسر الكثير، وذلك عقب توقيع عاشور للاتحاد السكندري، الذي ينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول شوبير، موجها حديثه لحسام عاشور: "مش بتسكت ليه. بتتكلم وكلامك بيخسرك كتير من رصيدك".

وقال شوبير: "أنا بدافع عنك ليل ونهار، وبقول لازم يرفع درع الدوري ولازم يكون ليه دور في النادي ، وأنت طالع تتكلم، الكلام دا بيخسرك كتير، وياريت تخليك واضح في كلامك معانا".

وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "الاتحاد السكندري من الأندية اللي بنحبها وكل المسؤولين فيها نكن لهم كل الاحترام والتقدير، وليس له علاقة بذلك"، مضيفا: "حسام عاشور من الممكن أن تكون أول مواجهة له مع الاتحاد السكندري أمام الأهلي في بطولة كأس مصر".

وأبرم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري صفقة انتقال حسام عاشور لاعب الوسط المدافع وكابتن الأهلي السابق لصفوف نادي الاتحاد السكندري، بعقد يمتد لمدة موسمين اعتبارا من الموسم المقبل 2020-2021.

وجرى التوقيع على العقود في صفقة انتقال حر بحضور حسام حسن، المدير الفني وإبراهيم حسن، مدير الكرة، ووليد بدر، المدير الإداري للفريق، بينما قال عبر عاشور عن سعادته البالغة وقال "سعيد للغاية بانضمامي لنادي الاتحاد السكندري، في ظل وجود مجلس إدارة مميز وجهاز فني على مستوى عال من الكفاءة الفنية بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن".

وقال حسام عاشور: "أمنية حياتي كانت التدريب تحت قيادة التوأم، وسعيد للغاية بتحقيقها الآن"، مضيفا: "حسام حسن، قادر على إخراج أفضل ما لدي في الملعب".