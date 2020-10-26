بيرلو عن مباراة يوفنتوس وبرشلونة: لا تقلقني

قال أندريا بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، إنه لا يشعر بالقلق إزاء مواجهة فريقه لنادي برشلونة الإسباني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأضاف بيرلو، عقب تعادل فريقه أمام فيرونا ضمن منافسات الدور الإيطالي الممتاز "كالتشيو"، أمس الأحد، إن مباراة يوفنتوس وبرشلونة في "تشامبيونزليغ" ستكون مختلفة تماما، بحسب موقع "آس آرابيا".

ويلعب يوفنتوس مع العملاق الكتالوني، مساء الأربعاء المقبل، في إيطاليا، لكن بيرلو يقول إنه يتوقع مباراة من نوع مختلف، مضيفا: "أنا لست قلقا قبل مواجهة برشلونة لأن المباراتين مختلفتين تماما، ويلعبان كرة مختلفة".

وتابع: "كما قلت في السابق، أتالانتا مثل فيرونا يلعب بطريقة مختلفة، مقارنة بـ برشلونة، ولذا فإنه حينما تلعب ضد هذا النوع من الفرق، تكون مباراة مستقلة بذاتها".

وأردف النجم السابق للمنتخب الإيطالي ونادي يوفنتوس: "يجب عليك أن تحاول وتفعل أشياء معينة، وهو ما جربنا فعله في المباراة".

يتخلف يوفنتوس بفارق 3 نقاط عن ميلان متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، والذي يستضيف نادي روما، اليوم، وفي حال فوزه على فريق العاصمة، سيتسع الفارق إلى 6 نقاط، أو إلى 4 فقط في حال التعادل.

حول فقدان النقاط، قال بيرول: "لست قلقا إزاء التعادلات لأننا في مرحلة بناء. بالطبع نأسف لفقداننا تلك النقاط ونحن في بداية المشوار، لكننا نمضي على المسار الصحيح، ونحن نؤسس مشروعا طويل الآجل".