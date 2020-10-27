"محترف كبير"... مدرب وست بروميتش مصدوم من انتقال المصري أحمد حجازي إلى الاتحاد السعودي

قال سلافن بيليتش، مدرب نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، إنه لم يرغب في رحيل مدافعه المصري أحمد حجازي وأنه شعر بالصدمة بانتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأعلن وست بروميتش انتقال المدافع الدولي، 29 عاما، إلى نادي الاتحاد على سبيل الإعارة مع إمكانية انتقاله بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال بيليتش إن حجازي كان من ضمن خططه لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون يوم الاثنين، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، وأكد أن ناديه لا يتحمل فقدان أهم لاعبيه.

وأضاف في مؤتمر صحفي "إنه اللاعب الذي يملك خبرة الدوري الممتاز وهو لاعب دولي ومحترف كبير وخاض آخر جولة معنا أمام بيرنلي، كنت أريد استمراره، وهو كان يريد البقاء هذا الأسبوع. رجيله شكل صدمة. بكل تأكيد أرادت إدارة النادي بيعه".

وخاض حجازي، مدافع الأهلي والإسماعيلي وفيورنتينا السابق، 104 مباريات مع وست بروميتش ودخل التشكيلة الأساسية 14 مرة خلال مشوار التأهل من دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

ويحتل وست بروميتش المركز 17 في الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد ثلاث نقاط فقط من أول ست مباريات.

هذا وقالت تقارير صحفية سعودية في وقت سابق، إن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي سيوقع عقد انتقاله رسميا إلى اتحاد جدة السعودي.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر من داخل النادي السعودي قولها إن إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق مع نادي وست بروميتش الإنجليزي لانتقال حجازي رسميا إلى الفريق.