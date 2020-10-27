ليفربول على أعتاب الهدف رقم 10 آلاف

يمكن لليفربول تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ النادي بالوصول إلى 10000 هدف، عندما يستضيف ميتلاند الدنماركي، اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأحمر، يقول التاريخ إن الريدز يمكنهم الوصول لهذا الرقم خلال المواجهة الأولى مع فريق دنماركي منذ ربع قرن.

وسبق أن أوقعت القرعة ليفربول مع منافسين من الدنمارك مرتين، الأولى موسم 1983/1984 وتغلب على أودينيس 6-0 بمجموع المباراتين في الدور الأول من كأس أوروبا، والثانية شهدت إقصاء ليفربول من الدور الثاني لكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1995/1996 على يد بروندبي.

European nights under those Anfield lights... 💫



It's time for #UCL football. COME ON YOU REDS! ✊🔴 pic.twitter.com/PAai4Yim5C — Liverpool FC (@LFC) October 27, 2020

وفيما يخص بعض الأرقام، كان هدف الفوز على أياكس الهولندي في الجولة الماضية، رقم 250 للريدز في حقبة دوري الأبطال.

وسجل محمد صلاح 12 هدفا في دوري الأبطال على ملعب آنفيلد في 16 مباراة، كما يعد المصري الدولي ثالث أفضل هدافي الفريق أوروبيا بجانب إيان راش (20 هدفا). ستيفين جيرارد يتصدر القائمة برصيد 41 هدفا ويليه مايكل أوين بـ22 هدفا.

وسبق للسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، مواجهة ميتلاند خلال فترة لعبه مع ساوثهامبتون في الدوري الأوروبي قبل خمس سنوات، ويعد هذا الظهور الأول للفريق الدنماركي في دور المجموعات من دوري الأبطال.

ميتلاند واجه من قبل ثلاثة فرق إنجليزية هم ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، كما أن مدربه برايان بريسكي، واجه ليفربول كلاعب 3 مرات في موسم 2005/2006 حينما كان لاعبا ضمن صفوف بورتسموث، وخسر المواجهات الثلاث جميعا.