قائد ليفربول عن سجل محمد صلاح التهديفي: يشبه ألعاب الكومبيوتر

حرص جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول على الإشادة بزميله ولاعب منتخب مصر، محمد صلاح، بعد أن بات ثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي يسجل 100 هدف.

وقال هندرسون عبر موقع ناديه الرسمي: "أرقام مو مذهلة. لقد سجل 100 هدف في 159 مباراة فقط. هذا مشابه لألعاب الكومبيوتر. هو ثالث أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز، وهذا يؤكد ضخامة مساهمته".

وتابع "هذا يؤكد إلى أي مدى نحن محظوظين بالعمل معه. أعتقد أن مستوى الإنجاز الذي حققه يستحق المزيد من التقدير. بصفتي شخص يتمتع بامتياز اللعب بجانبه، يمكنني إخبارك بأنه أفضل بكثير الآن من موسمه الأول. أعتقد أن مساهمته الآن أكثر أهمية مما كانت عليه في الموسم الأول. بقدر ما كان مذهلا، إلا أنه بات الآن أفضل".

وأضاف "إذا نظرت إلى كيفية تطورنا كفريق منذ موسم 2017/2018، فأن مساهمة صلاح كانت كبيرة مثل مساهمة أي شخص آخر. هو يعمل بجد ويضحي من أجل الفريق. كل واحد منا في الملعب يستفيد من ذلك".

وأكمل "نحن محظوظون للغاية بامتلاكنا كل هذه الجودة في خط هجومنا. للعب في خط هجوم فريق كبير، عليك أن تكون أكثر من مجرد هداف. يجب أيضا أن تقدم التمريرات الحاسمة، ويجسد محمد صلاح أفضل ما في ذلك وما في ذلك".

وأتم هندرسون "أتمنى أن يكون هدفه في جوديسون بارك هو هدف بلوغ الـ100 الأولى له مع ليفربول، وأن يكون هناك الكثير في المستقبل. لا أستطع إخباركم بمدى تقديرنا له".