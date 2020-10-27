تقارير إعلامية... راموس غاضب من إدارة ريال مدريد

ووفقا لتقارير إسبانية فإن سيرجيو راموس تسيطر عليه حاليا حالة من الغضب من إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز، بسبب عدم تجديد تعاقد اللاعب حتى الآن وعدم فتح هذا الملف معه رغم الاقتراب من موسم الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال برنامج "الشيرنجيتو" التلفزيوني الإسباني الشهير، أمس أن سيرجيو راموس تسيطر عليه حاليا حالة من الغضب من إدارة ريال مدريد، وأن اللاعب الكبير غير راض عما يحدث معه حاليا، لكنه لا يريد إثارة المشاكل في هذه الفترة الحرجة والمهمة من مسيرة الفريق على الصعيدين المحلي والقاري.

وأوضح البرنامج أن آخر اتصال بين راموس وإدارة ريال مدريد كان في الصيف الماضي، وكان فقط لسؤاله حول رغبته في استكمال المشوار مع النادي في الفترة المقبلة، ولم تتم بعدها أي محادثات بين الجانبين، وحتى الآن لم يتحدث فلورنتينو بيريز مع راموس حول العقد الجديد للاعب، بحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني.

هذا وينتهي عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية دون الرجوع لإدارة ناديه على أن ينتقل له في نهاية الموسم الجاري.