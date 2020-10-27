تسجيل
15:57 GMT27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري

    شوبير: حالة قلق تؤرق الأهلي بسبب معلول وشناوي

    Al-Ahly Official
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/03/1046721482_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_78e572af394a6b539f95b39b172a3782.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202010271046983979-%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%AA%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A/

    قال الإعلامي الرياضي المصري، أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، إن هناك حالة قلق تخيم على استعدادات النادي الأهلي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمعه مع المتأهل من مباراة نصف النهائي بين "الرجاء" المغربي والزمالك المصري.

    وأضاف حارس مرمى الأهلي السابق، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن هناك حالة من القلق تؤرق الفريق الأحمر، بسبب الشكوك القائمة حول مشاركة علي معلول، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي تأكد أيضا غيابه عن مباراة طلائع الجيش في الدوري المصري، التي ستشهد تتويج الفريق الأحمر باللقب رسميا.

    مباراة الأهلي مع بيراميدز - رمضان صبحي
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رمضان صبحي يكشف أسباب رحيله من الأهلي... وحقيقة انتقاله إلى الزمالك

    وأوضح شوبير، أن قرار المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني، باستبعاد اللاعب بهدف إلى منحه الفرصة كاملة للتعافي وعدم المجازفة بإشراكه، مشيرا إلى أن اللاعب شارك في التدريبات بشكل شبه طبيعي.

    وعن محمد الشناوي حارس المرمى، الذي شعر بشد في العضلة الضامة، قال إنه سيكون بنسبة كبيرة خارج مباراة طلائع الجيش، على أن يتم الدفع بعلي لطفي بديلا له، موضحا أن الشناوي لا يحضر تدريبات الأهلي بشكل كامل ويشارك في جانب من التمرين.

    وأكد شوبير أن الثلاثي محمد مجدي أفشة ومروان محسن وأيمن أشرف، في حالة جيدة، وسيكونون تحت تصرف موسيماني، في اللقاء الحاسم، يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

    وضمن الأهلي المشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، بعد تفوقه على منافسه "الوداد" المغربي، حيث فاز عليه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-1 في الدور نصف النهائي.

    انظر أيضا:

    تركي آل شيخ ينشر صورة له مع محمود الخطيب ويوجه رسالة لجمهور الأهلي
    بعد فوزه على الوداد.. تصنيف الأهلي المصري يتقدم عالميا وأفريقيا وعربيا
    مصر... اتحاد الكرة يقرر عدم حضور أعداد إضافية لمباراة تتويج الأهلي بالدوري
    الكلمات الدلالية:
    دوري أبطال أفريقيا, دوري أبطال أفريقيا, النادي الأهلي, النادي الأهلي المصري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    هوفانيس هوفسيبيان ومريم سركسيان، من سكان ناغورني قره باغ، يقيمان حفل زفافهما في كاتدرائية غزانتشيتسوت الأرمنية (كاتدرائية المسيح القديس المخلص)، في بلدة شوشي (شوشا)، بينما لايزال النزاع العسكري في المنقطة مستمرا بين أرمينيا وأذربيجان، 24 أكتوبر 2020
    الحب في زمن الحرب... من بين ركام "المسيح المخلص" قره باغ تشهد أول حفل زفاف
    الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي تدهش البحرية البريطانية
    الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي "تدهش" البحرية البريطانية
    عزة إبراهيم الدوري... رحيل ظل صدام حسين ويده اليمنى
    عزت إبراهيم الدوري... رحيل ظل صدام حسين ويده اليمنى
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك