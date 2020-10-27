شوبير: حالة قلق تؤرق الأهلي بسبب معلول وشناوي

قال الإعلامي الرياضي المصري، أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، إن هناك حالة قلق تخيم على استعدادات النادي الأهلي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمعه مع المتأهل من مباراة نصف النهائي بين "الرجاء" المغربي والزمالك المصري.

وأضاف حارس مرمى الأهلي السابق، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن هناك حالة من القلق تؤرق الفريق الأحمر، بسبب الشكوك القائمة حول مشاركة علي معلول، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي تأكد أيضا غيابه عن مباراة طلائع الجيش في الدوري المصري، التي ستشهد تتويج الفريق الأحمر باللقب رسميا.

وأوضح شوبير، أن قرار المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني، باستبعاد اللاعب بهدف إلى منحه الفرصة كاملة للتعافي وعدم المجازفة بإشراكه، مشيرا إلى أن اللاعب شارك في التدريبات بشكل شبه طبيعي.

وعن محمد الشناوي حارس المرمى، الذي شعر بشد في العضلة الضامة، قال إنه سيكون بنسبة كبيرة خارج مباراة طلائع الجيش، على أن يتم الدفع بعلي لطفي بديلا له، موضحا أن الشناوي لا يحضر تدريبات الأهلي بشكل كامل ويشارك في جانب من التمرين.

وأكد شوبير أن الثلاثي محمد مجدي أفشة ومروان محسن وأيمن أشرف، في حالة جيدة، وسيكونون تحت تصرف موسيماني، في اللقاء الحاسم، يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وضمن الأهلي المشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، بعد تفوقه على منافسه "الوداد" المغربي، حيث فاز عليه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-1 في الدور نصف النهائي.