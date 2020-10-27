الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إصابة رئيسه بفيروس كورونا المستجد

أفاد المكتب الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، بإصابة رئيس الاتحاد، جياني إنفانتينو، بفيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وكان رئيس "فيفا" قد أجرى تحليلا جاءت نتيجته إيجابية. ويعاني إنفانتينو من أعراض خفيفة، وقام بعزل نفسه وسيظل في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام على الأقل.

وقالوا في "فيفا" إن إنفانتينو البالغ من العمر 50 عاما، ظهرت عليه أعراض طفيفة وعزل نفسه ذاتيا وسيبقى في الحجر الصحي لعشرة أيام على الأقل.

يذكر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، قال في وقت سابق، إن كرة القدم ستكون مختلفة تمامًا بعد أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم في الوقت الحالي.