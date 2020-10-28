مصر تطلب من "كاف" تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تقدم المسؤولين في مصر بطلب للاتحاد الأفريقي "كاف" من أجل تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر أن تستضيفه يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الأربعاء: "مصر تشاورت مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي من أجل تأجيل نهائي دوري الأبطال لمدة 3 أيام ليقام يوم 9 نوفمبر".

وأوضح: "يأتي ذلك بسبب الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي 7 و8 نوفمبر".

وتابع: "لكن أعتقد أن الكاف ليس لديه النية للتأجيل، ولكن قد يجد في الأمور أمور خلال الساعات القليلة القادمة".

وأكد أن "ستاد برج العرب سيستضيف المباراة النهائية"، بحسب موقع "الوطن سبورت".

وحجز الأهلي المصري بطاقة التأهل للمباراة النهائي لدوري الأبطال على حساب الوداد المغربي بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين 5-1، حيث حسم مباراة الذهاب في الدار البيضاء بهدفين نظيفين، قبل أن يؤكد تأهله بالفوز في مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي نصف النهائي الآخر، يستضيف الزمالك نظيره الرجاء المغربي يوم 1 نوفمبر المقبل، حيث حسم الفارس الأبيض مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، التي كان مقرراً إقامتها السبت الماضي، على ستاد القاهرة، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب إصابات كورونا التي لحقت بالفريق المغربي مؤخرا.