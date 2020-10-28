وكالة: مارادونا يعزل نفسه بسبب "كورونا" بانتظار نتائج التحاليل

ذكرت وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية (تيلام) أن أسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، عزل نفسه بعد ظهور أعراض "كوفيد-19" على أحد أفراد حرسه الشخصي.

وعزل مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، نفسه في منزله في الأرجنتين أمس الثلاثاء، بعد أن اختلط بعنصر الأمن لآخر مرة مطلع الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مارادونا (59 عاما) لم يشعر بأعراض وسيخضع لفحص "كوفيد-19"، غدا الخميس.

وفي وقت سابق هذا الشهر، كانت نتيجة فحص كورونا الخاصة بمارادونا سلبية بعد مخالطة أحد لاعبيه المصابين بالفيروس، بحسب ما نقلت "رويترز".

ويدرب مارادونا، الذي عانى من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة، فريق "خيمناسيا ئي إيسجريما لابلاتا" الذي يستعد لمواجهة "باتروناتو" في الدوري الأرجنتيني يوم الجمعة.

يذكر بأن المكتب الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن، يوم الثلاثاء، عن إصابة رئيس الاتحاد، جياني إنفانتينو، بفيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس "فيفا" قد أجرى تحليلا جاءت نتيجته إيجابية. ويعاني إنفانتينو من أعراض خفيفة، وقام بعزل نفسه وسيظل في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام على الأقل.