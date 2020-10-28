"لا تمرر له الكرة"... فيديو يفضح ما قاله بنزيما عن زميله بين شوطي مباراة ريال مدريد الأخيرة

وكان فريق ريال مدريد قد حل ضيفا على نظيره بورسيا موشنجلادباخ الألماني، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وتقدم الفريق الألماني بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة، ليخرج ريال مدريد مهزوما بعد أداء متواضع.
Karim Benzema telling Ferland Mendy not to pass to Vinícius Jr at half-time:— Football Tweet (@Footy__Tweet) October 28, 2020
🗣️ “Brother don’t play to him. On my mother’s life. He is playing against us.”
Wow
🎥 @RMCSport pic.twitter.com/C5G21uQ96Y
وقبل انطلاق الشوط الثاني، وخلال وجود اللاعبين في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، وقف بنزيما برفقة تيبو كورتوا وفيرلاند ميندي وانتقد أداء فينسيوس.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وفقا للمقطع المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، فإن بنزيما وجه حديثه إلى زملائه، قائلا: "لا تمرروا له الكرة، إنه يفعل ما يشاء، إنه يلعب ضدنا".
🤬"JUEGA CONTRA NOSOTROS"🤬.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 28, 2020
⚡️Presunta RAJADA de BENZEMA sobre VINICIUS en el túnel de vestuarios.
👀Lo vemos YA en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/WKDKcSOtM9
اللافت للنظر، أن فينسيوس كان يقف خلف اللاعبين إلا أنه لا يتحدث الفرنسية.
جدير بالذكر أن ريال مدريد نجح في تحويل تأخره بهدفين دون رد إلى تعادل إيجابي 2-2.
*- دوري ابطال اوروبا🇪🇺*— #؏بث ..✒ (@AL82D7) October 27, 2020
*- مونشنغلادباخ 2 × 2 ريال مدريد*
*- 🎥 | اهــداف الـمـبـاراة*
#ريال_مدريد_مونشنغلادباخ pic.twitter.com/PMPxbfhLYp
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