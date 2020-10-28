أندية إسبانيا مطالبة بإنهاء عقود الرعاية مع شركات المراهنات

‬نالت أندية كرة القدم الإسبانية التي ترعاها شركات للمراهنات نصيحة بإلغاء العقود مع هذه الشركات قبل نهاية الموسم وقبل صدور قانون جديد يخص الدعاية للمراهنات، كما جاء في خطاب أرسله وزير في الحكومة، اليوم الأربعاء.

ويبلغ الخطاب، المرسل من وزير شؤون المستهلك ألبرتو جارثون واطلعت عليه "رويترز"، الأندية بأن العقود مع شركات المراهنات ستُمنع بمجرد التصديق على القانون الجديد.

ويتضمن المرسوم الملكي فترة انتقالية حتى نهاية الموسم الحالي في مايو/ أيار المقبل.

وأوضح الخطاب أن شركات المراهنات الراعية لأندية ورياضيين ساهمت في "تطبيع نشاط له مخاطر صحية واجتماعية يجب الحد منها في مجال الدعاية".

وتدعم شركات المراهنات سبعة أندية من إجمالي 20 بدوري الدرجة الأولى الإسباني ومنها إشبيلية بطل الدوري الأوروبي وبلنسية بطل الدوري ست مرات.

وتواجه أندية الدرجة الأولى صعوبات مالية كبيرة بالفعل بسبب تأثير جائحة "كوفيد-19"، وقال أنيل مورثي رئيس بلنسية إن خسائر النادي في الإيرادات بلغت نحو 100 مليون يورو (118.19 مليون دولار).

واعترض خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على المرسوم، وقال يوم الاثنين إن الأندية ستخسر إجمالي 90 مليون يورو بسببه، بينما تحاول الرابطة تمديد الفترة الانتقالية إلى ثلاثة أعوام لمساعدة الأندية على التأقلم.