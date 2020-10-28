"فحص كورونا مجرد هراء"... رونالدو يعبر عبر إنستغرام عن استيائه من حرمانه مواجهة ميسي بسبب الفيروس

استاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نتيجة فحص كورونا الأخيرة، والتي ظهرت (إيجابية)، مما حرمه من خوض مباراة القمة بين يوفنتوس وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ونشر رونالدو صورة له عبر إنستغرام وهو مبتسم، وكتب تعليقا يقول: "أشعر بأنني بخير وبحالة صحية جيدة، فحص كورونا مجرد هراء".

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Oct 28, 2020 at 5:27am PDT

وأصيب رونالدو بالفيروس خلال وجوده مع منتخب البرتغال يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وكان يأمل في اللحاق بمواجهة البرسا الليلة، لكن النتيجة ظلت موجبة، مما حرم جماهير العالم من الاستمتاع بمواجهة ثنائية مرتقبة ضد ليونيل ميسي.

ويؤكد رونالدو أنه في حالة بدنية جيدة من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباته المنزلية، لكنه اضطر لعزل نفسه دون مخالطة أفراد أسرته لحين تحول النتيجة إلى (سلبية).