بيراميدز يحسم الجدل... ويصدر بيانا بشأن تركي آل الشيخ

حسمت إدارة نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، الجدل بشأن العلاقة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، المالك السابق، مؤكدة، أن المالك الحالي لنادي ألميريا الإسباني ليس له أي علاقة بالنادي.

وذكر بيراميدز، في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "نادي بيراميدز أولا وأخيرا هو ناد مصري ويهدف إلى المساهمة في تطوير ورفعة الكرة المصرية وأن يكون له تأثير إيجابي في مجال الاستثمار الرياضي داخل مصرنا الحبيبة، والنادي به عدد كبير من المستثمرين على رأسهم معالي سالم الشامسي".

وأضاف البيان، "يؤكد نادي بيراميدز أن المستشار تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي وأن علاقته انتهت تماما منذ نهاية الموسم الماضي، ومع انتقال ملكية النادي لصالح الإدارة الحالية برئاسة سالم الشامسي والذي يبذل جهدا ضخما مع الإدارة التنفيذية لوضع بيراميدز في مكانة لائقة والمنافسة على جميع البطولات".

وفي وقت سابق، وجه تركي آل الشيخ رسالة إلى المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، ممدوح عيد، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "مش صح اللي بتعمله يا ممدوح عيد، إذا عملت حاجة وأنت مقتنع فيها واجه الناس ما تستخدموش اسم تركي آل الشيخ إلى الآن فيما تقومون به في داخل نادي بيراميدز، أدعو الأخ سالم الشامسي لحسم الموضوع".