رد رسمي من "الرياضة" السعودية على عودة الجماهير

علقت وزارة الرياضة السعودية على ما يتردد في وسائل إعلام سعودية عن عودة الجماهير إلى الملاعب قريبا.

ونفى وكيل وزارة الرياضة الدكتور رجاء الله السلمي ما يتم تداوله حول مناقشة فكرة السماح للجماهير بالحضور بأي نسبة كانت في نهائي كأس الملك، بحسب موقع صحيفة "الجزيرة" السعودية.

وقال السلمي إن مثل هذه القرارات مرتبطة بالجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد.

وشدد السلمي أن "اتخاذ أي قرار في هذا الجانب يكون وفقاً لما يرد من تقارير رسمية كون سلامة الجمهور والحضور هي الأولوية في ذلك".

وكانت صحيفة "الجزيرة" السعودية، قالت في تقرير لها إن مسؤولين في وزارة الرياضة واتحاد الكرة السعودي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، يدرسون قراراً يتعلق بالجماهير.

وأشارت إلى أن هؤلاء المسؤولين يدرسون فكرة السماح بدخول الجماهير بنسبة قد تصل إلى 40%، في نهائي كأس الملك "ديربي الرياض" بين الهلال والنصر.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك، بعد الفوز على أبها بثنائية نظيفة، سجلها؛ سالم الدوسري، وسيباستيان جيوفينكو، بينما حقق فريق النصر فوزاً غالياً على الأهلي، بثنائية مقابل هدف، ليعبر لنهائي البطولة المحلية.

لم يتحدد حتى الآن موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك، لكن من المتوقع أن يكون في الأيام الأولى من شهر نوفمبر القادم.