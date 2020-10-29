سعيدون بأن تشاهدوا الأفضل في التاريخ على أرضكم...برشلونة يوجه رسالة ليوفنتوس والإيطالي يرد

حقق نادي برشلونة الإسباني انتصارا مهما في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ضد يوفنتوس الإيطالي، على ملعب أليانز في مدينة تورينو، بهدفين نظيفين سجلهما عثمان ديمبلي، وليونيل ميسي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر "تويتر"، رسالة إلى يوفنتوس بعد المباراة، جاء فيها : "نحن سعداء لأنكم استطعتم رؤية الأعظم في التاريخ على أرضية ميدانكم".

وجاء مع التعليق صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020

ليرد يوفنتوس على التغريدة: "ربما بحثتم في القاموس الخاطئ، سوف نجلب لكم الأعظم في التاريخ على أرضية الكامب نو".

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou 🔍📖 — JuventusFC (@juventusfcen) October 28, 2020

في إشارة إلى النجم البرتغالي رونالدو، الذي تغيب عن اللقاء بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بينما يوفنتوس في المركز الثاني بثلاث نقاط.