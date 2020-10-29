مانشيني يعرب عن أسفه على بالوتيلي

أعرب مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني، اليوم الخميس، عن أسفه كون المهاجم ماريو بالوتيلي، قد فشل في فترة الانتقالات الصيفية في إيجاد فريق يدافع عن ألوانه، معتبرا أن المهاجم "المشاغب" يمكن أن يكون "مفيدا جدا" للمنتخب الوطني.

وقال مانشيني في تصريحات لصحيفتي "كورييري ديلو سبورت" و"توتوسبورت": "أنا حقا آسف جدا لرؤيته بهذه الظروف في الثلاثين من عمره، لا يزال في نضجه الفني الكامل ومن الممكن أن يكون مفيدًا جدا لمنتخب إيطاليا".

وأضاف مدرب بالوتيلي السابق في فريقي "إنتر ميلان" الإيطالي و"مانشستر سيتي" الإنجليزي: "أتمنى له الأفضل وأتمنى أن تحصل له بعض الأمور الجيدة في مسيرته".

وسجل بالوتيلي 14 هدفا في 36 مباراة دولية، وكانت آخر مباراة له مع المنتخب في سبتمبر/ أيلول 2018.

وانضم بالوتيلي صيف العام الماضي من "مرسيليا" الفرنسي الى "بيريشيا"، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني، إلا انه لم يرتق إلى مستوى التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة، قبل أن يفسخ النادي عقده بسبب غيابه عن التداريب عقب استئناف منافسات الدوري في مايو/ أيار الماضي إثر توقفها بسبب فيروس "كورونا" المستجد.