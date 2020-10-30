إصابة أحمد أحمد رئيس "كاف" بكورونا

ونشر "كاف" بيانا رسميا على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أكد فيه أن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التي أجريت له إيجابية.

من جانبه، قال رئيس كاف عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن حالته الصحية جيدة.

This morning, I’ve been declared positive to #Covid19. I have mild symptoms, but I’m well. All the people I’ve been in contact with are prevented. I am now in isolation for 14 days at least. Take care of you, friends and family. — Ahmad Ahmad (@AAhmad_CAF) October 30, 2020

وقال كاف إن "أعراض المرض ظهرت على أحمد فور وصوله إلى مصر قادما من المغرب يوم الأربعاء الماضي، وخضع فورا لبروتوكول الاتحاد الملزم بعزله 14 يوما في فندق إقامته".

وأوضح أنه "تم إبلاغ كل المخالطين له في الأيام السبعة الماضية باتخاذ التدابير اللازمة بعد تأكيد إصابة الأخير بفيروس كورونا".

Ahmad Ahmad (Pdt de la CAF) positif à la Covid-19



«Ce matin, j’ai été testé positif #COVID19. J’ai de légers symptômes, mais je vais bien. Toutes les personnes côtoyées ont été prévenues. Pour l’instant à l’isolement et pour au moins 14 jours. Prenez soin de vous et des votres.» pic.twitter.com/6ijqFsbIQv — Ablam GNAMESSO 🇧🇫🇧🇯🇹🇬 (@AblamGnamesso) October 30, 2020

يذكر أن أحمد أحمد (60 عاما) يرأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ 2017 بعد خلافته للكاميروني عيسى حياتو.

ومؤخرا أعلن أنه سيترشح لرئاسة "كاف" لفترة ثانية في 2021.