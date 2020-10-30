خبر سار لعشاق نادي ليفربول... صورة

وقال ليفربول في بيان: "العملية الجراحية التي كان من المقرر أن يخضع لها مدافع ليفربول تمت في لندن وأنها تكللت بالنجاح".
.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.— Liverpool FC (@LFC) October 30, 2020
He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department 💪
وأضاف البيان: "سيبدأ فان ديك وبصورة فورية التركيز على بدء عملية إعادة التأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي".
وكان فان ديك قد أصيب خلال التحام مع جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد بين ليفربول وجاره إيفرتون، التي انتهت بالتعادل 2-2، في وقت سابق من الشهر الجاري.
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