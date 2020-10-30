خبر سار لعشاق نادي ليفربول... صورة

أعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن قلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان ديك خضع لعملية جراحية لعلاج إصابة في أربطة الركبة تكللت بالنجاح.

وقال ليفربول في بيان: "العملية الجراحية التي كان من المقرر أن يخضع لها مدافع ليفربول تمت في لندن وأنها تكللت بالنجاح".

.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.



He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department 💪 — Liverpool FC (@LFC) October 30, 2020

وأضاف البيان: "سيبدأ فان ديك وبصورة فورية التركيز على بدء عملية إعادة التأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي".

وكان فان ديك قد أصيب خلال التحام مع جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد بين ليفربول وجاره إيفرتون، التي انتهت بالتعادل 2-2، في وقت سابق من الشهر الجاري.