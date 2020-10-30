القضاء يبرئ ناصر الخليفي من الفساد

وواجه الخليفي اتهاما بتحريض جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.
ونشرت صفحة قناة "بي إن سبورتس" على "تويتر" بيانا قالت فيه: "القضاء السويسري يبرئ ناصر الخليفي رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية من أي تهمة فساد".
🚨القضاء السويسري يبرئ ناصر الخليفي رئيس مجموعة beIN الإعلامية من أي تهمة فساد pic.twitter.com/PZDzGeiuQB— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) October 30, 2020
ولم تكن للقضية أمام المحكمة الاتحادية السويسرية صلة بمنصب الخليفي كرئيس لسان جيرمان بطل فرنسا.
ولم تصدر المحكمة حتى الآن بيانا رسميا بالحكم.
ونقلت "رويترز" قول الخليفي لمحاميه: "بعد حملة شرسة خلال أربع سنوات ضدي مع تجاهل الحقائق الأساسية والقانون وأي تغير برأ حكم اليوم ساحتي أخيرا وبشكل تام".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا بشأن فالك اليوم والذي واجه اتهامات بقبول رشى وارتكاب مخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق.
من جهته، نفى فالك ارتكاب أية مخالفة.
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