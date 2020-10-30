"كاف" يحدد موعد مباراة الزمالك والرجاء في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، الموعد النهائي لمباراة كرة القدم التي تجمع بين فريق الزمالك المصري والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكذلك موعد المباراة النهائية.

وأشار "كاف" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إلى أن مباراة الإياب ستقام الأربعاء المقبل الموافق 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في استاد القاهرة الدولي.

أما مباراة النهائي فستقام في 27 نوفمبر بملعب برج العرب.

وكان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، قد أكد، يوم الأحد، أن فريقه استفاد من تأجيل مواجهته ضد الرجاء المغربي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم الخميس الماضي، تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحدد "كاف" في بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي، يوم 1 نوفمبر المقبل، موعدا جديدا للقاء بسبب إصابة 14 لاعبا من صفوف الفريق المغربي بفيروس كورونا المستجد.

وكان لقاء الذهاب قد شهد تفوق الزمالك بهدف دون رد جاء عن طريق المغربي الدولي أشرف بنشرقي.