إعلان "عاجل" من الرجاء المغربي بشأن مباراته مع الزمالك وحالات الإصابة بـ"كورونا"

أصدر نادي الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الجمعة، بيانا عاجلا، بشأن مباراته مع الزمالك المصري، وحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أصدر قرارا بتأجيل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الرجاء والزمالك إلى يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب ظهور حالات إصابة بكورونا داخل صفوفالفريق المغربي حالت دون سفره إلى القاهرة.

وقال نادي الرجاء المغربي في بيان منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" إن هناك حالتي شفاء للاعبيه المصابين بكورونا.

وتابع النادي المغربي "وأظهرت الاختبارات ظهور حالة إيجابية في الفريق الطبي، وستخضع للبروتوكول الطبي المتبع في تلك الحالات".

وكان لقاء الذهاب قد شهد تفوق الزمالك بهدف دون رد جاء عن طريق المغربي الدولي أشرف بنشرقي.

نتائج المسحة الطبية الثانية والعشرين لنادي الرجاء الرياضي pic.twitter.com/7FvFNpq9nB — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) October 30, 2020

​ويحتاج الفريق الأبيض للفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب في القاهرة، لضمان بطاقة التأهل الثانية إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بجانب نادي الأهلي المصري الذي حجز بطاقة التأهل الأولى بفوزه على الوداد المغربي بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين 5-1، حيث حسم مباراة الذهاب في الدار البيضاء بهدفين نظيفين، قبل أن يؤكد تأهله بالفوز في مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.